Pas arrestimit të Maduros, OKB thërret seancë emergjente

SHBA / OKB – Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara pritet të zhvillojë ditën e hënë një mbledhje emergjente, për të diskutuar operacionin e ushtrisë amerikane të quajtur “Operacioni E Vendosur Absolut”.
Sipas mediave të huaja, operacioni ka çuar në kapjen e presidentit të Venezuelës, Nicolas Maduro, si dhe të bashkëshortes së tij, Cilia Flores, në kryeqytetin Karakas.
Thirrja e seancës emergjente vjen pas reagimeve të disa shteteve, përfshirë Kolumbinë, Iranin dhe Afrikën e Jugut, të cilat e kanë cilësuar veprimin amerikan si shkelje të ligjit ndërkombëtar. Këto vende kanë kërkuar ndërhyrjen e OKB-së për të shqyrtuar veprimet e njëanshme të Shteteve të Bashkuara.
Në fokus të diskutimeve pritet të jenë pasojat ligjore dhe politike të operacionit, si dhe ndikimi i tij në stabilitetin rajonal dhe rendin ndërkombëtar.
