Dita do të bëhet natë: konfirmohet eklipsi diellor më i gjatë i shekullit. Ja data ku ndodh!

Astronomët kanë konfirmuar zyrtarisht datën e eklipsit total diellor më të gjatë të këtij shekulli, një fenomen i rrallë që do ta kthejë ditën në errësirë për disa minuta në mes të pasdites, duke krijuar një skenë të pazakontë në disa pjesë të botës.
Sipas të dhënave shkencore, eklipsi do të ndodhë më 2 gusht 2027 dhe në kulmin e tij do të zgjasë rreth 6 minuta e 23 sekonda, një kohë jashtëzakonisht e gjatë për një eklips total. Shumica e eklipseve të tilla zgjasin vetëm deri në 2–3 minuta.
Ku do të jetë i dukshëm eklipsi
Brez i errësirës totale do të kalojë mbi:
Spanjën jugore
Afrikën e Veriut (Marok, Algjeri, Tunizi, Libi, Egjipt)
Lindjen e Mesme dhe Gadishullin Arabik
Në këto zona, dielli do të mbulohet plotësisht nga Hëna, duke sjellë errësirë të përkohshme, ulje të temperaturës dhe aktivizim të ndriçimit rrugor në disa qytete.
Pse ky eklips është kaq i veçantë
Shkencëtarët shpjegojnë se ky fenomen i rrallë vjen si rezultat i një përputhjeje pothuajse perfekte astronomike: Hëna do të jetë më afër Tokës se zakonisht, ndërsa Toka pak më larg Diellit. Kjo bën që disku i Hënës të mbulojë plotësisht Diellin për më shumë kohë.
Eklipse me zgjatje mbi 6 minuta janë jashtëzakonisht të rralla. Një ngjarje e ngjashme ka ndodhur për herë të fundit në vitin 2009 mbi Oqeanin Paqësor, ndërsa një tjetër e këtij niveli nuk pritet më deri në shekullin e ardhshëm, pra pas vitit 2100.
Përgatitjet kanë nisur që tani
Komuniteti shkencor dhe turistët e specializuar në ndjekjen e eklipseve kanë nisur tashmë planifikimet. Përvoja nga eklipset e mëparshme tregon se fluturimet, akomodimet dhe infrastruktura në zonat e prekura mbingarkohen shumë muaj përpara.
Ekspertët këshillojnë që ata që duan ta përjetojnë këtë moment historik të planifikojnë herët, të zgjedhin alternativa rezervë në rast moti të keq dhe të fokusohen më shumë te përvoja sesa te pajisjet fotografike.
Një moment që lë gjurmë
Përtej aspektit shkencor, eklipset totale diellore konsiderohen si përvoja të fuqishme emocionale. Për disa minuta, jeta ndalet, zhurma bie dhe vëmendja e të gjithëve drejtohet nga qielli. Shumë njerëz e përshkruajnë këtë moment si transformues dhe të paharrueshëm.
Eklipsi i 2 gushtit 2027 pritet të mbetet në histori jo vetëm për kohëzgjatjen e tij, por edhe për ndikimin që do të ketë tek ata që do ta përjetojnë drejtpërdrejt. /noa.al
