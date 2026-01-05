Pas sekuestrimit të miliona eurove drogë, zbulohet blloku me emra dhe kontakte të shqiptarit në Itali

Teramo, Itali / Sekuestrohen 114 kg drogë dhe një agjendë me emra e numra, pista që mund të çojë te rrjeti i trafikut
Një operacion antidrogë pa precedent është zhvilluar në provincën e Teramos, ku Policia italiane ka zbuluar një depo të vërtetë droge dhe një agjendë me emra, numra telefoni, data dhe vende, që mund të zbardhë të gjithë rrjetin e trafikut.
Gjatë një aksioni të kryer nga Squadra Mobile e Questurës së Teramos, në banesën e një 33-vjeçari shqiptar, rezident në zonën Val Vibrata, u sekuestruan gjithsej 114 kilogramë lëndë narkotike:
– 30 kg kokainë
– 4 kg heroinë
– 80 kg hashash
Sipas autoriteteve, vlera e përgjithshme e drogës së sekuestruar kap shifrën mbi 5 milionë euro, ndërsa sasia e madhe e bën këtë një nga operacionet më të rëndësishme të regjistruara ndonjëherë në territorin e Teramos.
Por elementi që po tërheq vëmendjen kryesore të hetuesve është një agjendë e gjetur gjatë kontrollit, e cila përmban emra, numra telefoni, data dhe referenca vendesh. Ky material është sekuestruar dhe aktualisht po analizohet me kujdes nga autoritetet, pasi mund të përfaqësojë hartën e kontakteve të një organizate të strukturuar trafiku, përfshirë furnitorë, bashkëpunëtorë dhe klientë.
Sipas burimeve hetimore, banesa e 33-vjeçarit dyshohet se shërbente si pikë stoku, jo vetëm për shpërndarje në zonën e Teramos dhe Ascolit, por edhe si bazë për transport drejt rajoneve të tjera të Italisë. Nuk përjashtohet mundësia që pas kësaj sasie të fshihet një strukturë kriminale më e gjerë, me lidhje edhe me grupe të organizuara shqiptare.
I arrestuari, L. K., një shtetas shqiptar pa precedentë penalë, ndodhet prej mbrëmjes së së premtes në burgun e Castrogno-s. Ai pritet të merret sot në pyetje nga gjyqtari Roberto Veneziano, ndërsa hetimet drejtohen nga prokurorja Greta Aloisi. Avokati mbrojtës i tij është Maurizio Cacaci.
Përveç agjendës, policia ka sekuestruar edhe telefona celularë, analiza e të cilëve pritet të sjellë elementë të rinj për zbardhjen e mekanizmit të shpërndarjes së drogës dhe identifikimin e personave të tjerë të përfshirë.
Autoritetet theksojnë se hetimi është ende në fazë aktive dhe zhvillime të reja priten pikërisht nga zbërthimi i bllokut me emra, i cili mund të çojë në arrestime të tjera dhe në goditjen e një rrjeti më të gjerë kriminal.
