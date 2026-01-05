Barnat e rimbursueshme, mungesa serioze në spitalet e Shqipërisë

TIRANË – Një auditim i Kontrollit të Lartë të Shtetit mbi Fondin e Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor (FSDKSH) për vitin 2024 ka zbuluar probleme serioze në menaxhimin, monitorimin dhe kontrollin e barnave të rimbursueshme, duke sjellë mungesa të theksuara në spitalet publike të vendit.
Sipas raportit, janë konstatuar 45 gjetje me masa organizative, 3 gjetje me efekte ekonomike dhe 6 masa administrative, që tregojnë dobësi të vazhdueshme strukturore dhe procedurale në funksionimin e skemës së rimbursimit të barnave.
Probleme në kontrollin e çmimeve dhe barnave
Auditimi evidenton se nuk është kryer verifikimi i çmimeve të barnave sipas Listës së Barnave të Rimbursueshme (LBR) dhe as kontrolli i tregtimit të tyre me pullë sigurie. Kjo ka cenuar transparencën financiare dhe ka penguar vlerësimin e përputhshmërisë mes çmimeve të referencës dhe atyre reale të tregut.
Inventarizim i mangët dhe rrezik për pacientët
Në proceset e inventarizimit mungon dokumentimi i datave të skadencës, duke e bërë të pamundur vlerësimin real të disponueshmërisë së barnave dhe respektimin e detyrimeve kontraktuale për sigurimin e gjendjeve minimale.
Mungesa konkrete në spitalet kryesore
Nga auditimi në farmacitë spitalore të QSUT, Durrës, Shkodër, Elbasan dhe Korçë, u konstatuan mungesa të barnave alternative të para dhe të vetme. Për 26 barna kritike nuk ka pasur disponueshmëri as në fillim dhe as në fund të periudhës së kontrolluar, pa u reflektuar kjo si problematikë në strukturat drejtuese të FSDKSH-së.
Gjithashtu, janë evidentuar diferenca sasiore konkrete në disa spitale dhe mungesa të barnave jetike, pa u marrë masa administrative ndaj depove farmaceutike kontraktuese.
Probleme në sistemin “e-depo”
Auditimi ka zbuluar mangësi të rënda në sistemin “e-depo”, përfshirë shpërndarje të barnave spitalore në rrjetin e hapur dhe regjistrime të shitjeve të barnave me data skadence shumë pranë ose të njëjta me datën e shitjes, duke rritur rrezikun për sigurinë e pacientëve.
Rimbursime pa të drejtë dhe mungesë penalitetesh
Raporti evidenton gjithashtu diferenca financiare të pajustifikuara, rimbursime për barna të marra pa kosto blerjeje dhe mungesë të zbatimit të penaliteteve kontraktuale, edhe në rastet e përsëritura të mungesës së barnave.
Rekomandimet e KLSH-së
Kontrolli i Lartë i Shtetit kërkon:
forcimin e kontrollit të brendshëm të FSDKSH-së
inventarizim të plotë dhe të dokumentuar të barnave
monitorim rigoroz të sistemit “e-depo”
zbatim të rreptë të penaliteteve kontraktuale
rishikim të praktikave të rimbursimit për të shmangur abuzimet financiare
Raporti thekson se vetëm përmes këtyre masave mund të garantohet furnizim i qëndrueshëm me barna dhe përdorim i drejtë i fondeve publike për qytetarët.
