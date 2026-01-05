Kina dhe Koreja e Jugut duhet të forcojnë lidhjet ekonomike e të krijojnë perspektiva të reja për bashkëpunim me përfitime të ndërsjella thotë Zv.kryeministri

Zëvendëskryeministri kinez He Lifeng tha të hënën se Kina dhe Koreja e Jugut duhet të forcojnë lidhjet ekonomike dhe të krijojnë perspektiva të reja për bashkëpunim me përfitime të ndërsjella.
Deklaratat e Zv.kryeministrit u bënë gjatë pjesëmarrjes bashkë me presidentin e Koresë së Jugut, Lee Jae Myung, në Forumin e Biznesit mes dy vendeve, të mbajtur në Pekin.
Zv.kryeministri u shpreh se nën drejtimin strategjik të konsensusit të rëndësishëm të arritur nga krerët e dy vendeve, dy shtetet duhet të promovojnë në mënyrë aktive përmirësimin e bashkëpunimit ekonomik e tregtar, duke hapur vazhdimisht horizonte të reja për bashkëpunimin me përfitime të ndërsjella.
Vendi ynë do të vazhdojë me vendosmëri zgjerimin e hapjes së nivelit të lartë dhe mirëpret ndërmarrjet nga të gjitha vendet, përfshirë ato nga Koreja e Jugut, të investojnë dhe të zhvillojnë biznes tek ne, duke ndarë mundësitë e zhvillimit të vendit, tha Zv.kryeministri.
Në të njëjtën linjë, presidenti Lee Jae Myung tha se vitet e fundit bashkëpunimi dy vendeve është thelluar në fusha të ndryshme. Ai shtoi se Koreja e Jugut është e gatshme të forcojë bashkëpunimin me dobi të ndërsjellë dhe të sjellë më shumë përfitime për popujt e të dy vendeve.
Forumi u organizua bashkërisht nga Këshilli për Promovimin e Tregtisë Ndërkombëtare i Kinës dhe Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë e Koresë së Jugut. Rreth 400 përfaqësues nga qeveritë dhe qarqet e biznesit të të dy vendeve morën pjesë në këtë forum.
