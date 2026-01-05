Po trafikonte një kuintal drogë me vlerë 5 milion euro, shqiptari kapet pas ndjekjes nga policia italiane

ITALI – Një shtetas shqiptar është arrestuar nga policia italiane, pasi u kap duke trafikuar një sasi të madhe lëndësh narkotike, me vlerë tregu mbi 5 milionë euro.
Sipas mediave italiane, shqiptari u ndalua pas një ndjekjeje nga efektivët e policisë, ndërsa gjatë kontrollit iu gjetën mbi 100 kilogramë drogë, përfshirë hashash, kokainë dhe heroinë, si dhe një sasi e konsiderueshme agjentësh prerës, të dyshuar për përpunimin e lëndëve narkotike.
Operacioni u krye nga Skuadra Fluturuese e Shtabit të Policisë së Teramos, e cila pas bastisjes arrestoi të dyshuarin, duke e akuzuar për posedim të narkotikëve me qëllim shpërndarjen.
Autoritetet italiane bëjnë me dije se detajet e plota të operacionit nuk janë bërë ende publike, pasi hetimet vijojnë për të identifikuar persona të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet kriminal.
Foto e sekuestrove, publikuar nga policia italianr
