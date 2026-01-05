Nusja rreh vjehrrën në Lushnje, djali sapo e merr vesh, bjer e fut gruas

Një konflikt familjar ka përfunduar në dhunë fizike në qytetin e Lushnjës, duke çuar në nisjen e procedimit penal për dy bashkëshortë.
Sipas njoftimit zyrtar të Policisë, specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Lushnjë kanë referuar materialet në Prokurori, ku ka nisur procedimi penal ndaj shtetasve E. S., 42 vjeç, dhe M. S., 38 vjeçe, bashkëshortë.
Nga hetimet paraprake rezulton se 38-vjeçarja ka ushtruar dhunë ndaj vjehrrës së saj, ndërsa më pas 42-vjeçari ka ushtruar dhunë ndaj bashkëshortes.
Policia bën me dije se po vijojnë veprimet procedurale për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes, ndërsa materialet i janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme ligjore.
