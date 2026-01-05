Berisha flet për qeverinë teknike dhe emrin e Kryeministrit

Tiranë, 5 Janar 2026
Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, deklaroi se opozita nuk do të diskutojë asnjë emër për kryeministër teknik pa u arritur më parë një marrëveshje politike për krijimin e një qeverie teknike.
Duke folur për mediat, Berisha theksoi se Partia Demokratike mbetet e vendosur në kërkesën e saj për një qeveri teknike, e cila sipas tij është e domosdoshme për garantimin e një procesi zgjedhor të drejtë dhe të ndershëm.
“Partia Demokratike insiston dhe do të insistojë për një qeveri teknike për përgatitjen e një procesi të drejtë zgjedhor. Partia Demokratike nuk avancon as edhe një emër pa u arritur marrëveshja për qeverinë teknike. Pasi të arrihet marrëveshja për qeverinë teknike, pa diskutim PD do të avancojë ose do të paraqesë propozimet e veta krahas forcave të tjera politike”, deklaroi Berisha.
Sipas tij, çdo diskutim për emra konkretë është i parakohshëm dhe i pavlefshëm pa një konsensus paraprak për modelin e qeverisjes që do të garantojë standarde demokratike në zgjedhje.
