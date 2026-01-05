Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Sulmohet gjatë natës shtëpia e zëvendëspresidentit amerikan. I thyejnë dritaret e banesës
Transmetuar më 05-01-2026, 13:12

SHBA- Një incident ka ndodhur në shtëpinë e zëvendëspresidentit amerikan J.D. Vance në Cincinnati, orët e para të këtij mëngjesi. Sipas mediave të huaja, disa dritare të shtëpisë janë thyer, ndërsa policia ka arrestuar një të dyshuar. Në vendngjarje janë nisur edhe shërbimet e sigurisë sekrete. Familja e zëvendëspresidentit, dhe vetë Vance, nuk ndodheshin në shtëpi në momentin e ngjarjes.

Mediat e huaja, shkruajnë se, ndërkohë hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes janë në zhvillim. Zëvendëspresidenti zotëron pronën që ka pamje nga lumi Ohio. Vance dhe gruaja e tij, Usha, zotërojnë gjithashtu shtëpi në lagjen Capitol Hill të Uashington DC dhe në Aleksandri të Virxhinias. Ata kanë jetuar gjithashtu në rezidencën zyrtare të Zëvendëspresidentit të SHBA-së, Rrethi i Observatorit Number One, që nga inaugurimi i tij në janar 2025.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...