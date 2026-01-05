Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Lapaj në spital, Policia largon përkrahësit e “Shqipëria Bëhet” nga sheshi!
Transmetuar më 05-01-2026, 13:06

Pasi kreu i “Shqipëria Bëhet” Adriatik Lapaj përfundoi në spital, aktivistët që po protestojnë përpara godinës së Kryeministrisë vazhdojnë përplasjen me efektivët e policisë, teksa këta të fundit tentojnë që t’i largojnë nga aty.

Njëra prej aktivistëve diskuton me një efektiv duke i thënë që të mos ia largojë karrigen sepse është një e drejtë proteste e tyre.

“Mos i prek karriget, ça është kjo more. Është e drejtë proteste. Unë kam lajmëruar për protestë. Mos e merr, kush je ti që merr karrigen. Karrigia është e drejtë proteste. Jo ore, çfarë është kjo. Një karrige iu prishka punë. Ore t’ju vijë turp. Ne kemi lajmëruar për protestë. Kemi thënë që do të jemi këtu“, tha protestuesja.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

