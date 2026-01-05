Berisha njofton mbajtjen e tryezës së frontit opozitar të premten

Tiranë, 5 janar 2026 – Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, deklaroi se të premten do të zhvillohet një tryezë e përbashkët e forcave opozitare, me synim bashkërendimin e veprimeve kundër qeverisë.
Sipas Berishës, në këtë tryezë do të ftohen të gjitha forcat politike opozitare, si edhe faktorë të ndryshëm me ndikim në shoqërinë shqiptare, për të ndërtuar atë që ai e cilësoi si një “front të gjerë opozitar”.
Ai theksoi se opozita po përgatitet për protesta të fuqishme dhe të vazhdueshme, duke akuzuar kryeministrin Edi Rama për, sipas tij, bllokimin e proceseve ligjore dhe mbrojtjen e zyrtarëve të përfshirë në afera korruptive.
“Opozita do të ndërmarrë të gjitha format e reagimit politik dhe qytetar për të arritur largimin e qeverisë”, u shpreh Berisha, duke shtuar se zhvillimet e fundit politike përbëjnë një thirrje për reagim të gjerë qytetar.
Deklaratat e tij vijnë në një klimë të tensionuar politike, ndërsa pritet të shihet se cilat forca opozitare do t’i bashkohen nismës dhe çfarë formash konkrete veprimi do të vendosen në tryezën e paralajmëruar.
