Avokati i Metës: Të gjithë Madurot do shkojnë në burg

TIRANË- GJKKO shqyrton sot kërkesën e presidentit të Partisë së Lirisë, Ilir Meta për ndryshimin e masës së sigurisë “arrest në burg”. Teksa po hynte në SPAK, avokati i tij Kujtim Cakrani tha se të gjithë Madurot, duke ironizuar kryeministrin Edi Rama, do të shkojnë në burg, ndërsa Ilir Meta do të lirohet nga qelia.
“Ramaduro brenda tani, kështu që do lirohet Meta. Të gjithë Madurot do të venë në burg, dhe do të dalë presidenti real i Shqipërisë, zoti Ilir Meta” , tha Cakrani.
Ilir Meta u arrestua më 21 tetor 2024. Ai dhe ish-deputetja Kryemadhi dyshohen se, duke bashkëpunuar mes tyre dhe me funskionarë të tjerë shtetërorë, në disa episode duke nisur nga 15 vite më parë kanë shfrytëzuar postet e tyre shtetërore dhe politike për të favorizuar kompani private, si dhe në veprimtari të tjera me lobime në SHBA dhe shitblerje banesash në këmbim të përfitimit të shumave të konsiderueshme parash, të cilat janë përpjekur t’i fshehin, duke mos i deklaruar në ILDKPI dhe KQZ.
Konkretisht, ish-deputetja Kryemadhi po hetohej nga SPAK për tre akuza, pastrim parash, korrupsion dhe mosdeklarim të ardhurash. Gjykata la në fuqi më 23 tetor masën “detyrim për t’u paraqitur në policinë gjyqësore” ndaj Kryemadhit, për të njëjtat vepra penale, si dhe ndaj të hetuarës Ema Çoku, për pastrim parash.
Ndërkohë ndaj Piro Xhixhos, i hetuar për korrupsion pasiv, iu zëvëndësua masa e sigurisë nga “arrest në shtëpi” në “detyrim për t’u paraqitur në policinë gjyqësore”. Të tre të hetuarit nën masën
