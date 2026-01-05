Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
PD tjetër kërkesë për hapjen rrugë të arrestimit të Ballukut: Këshilli i Imunitetit të mblidhet nesër
Transmetuar më 05-01-2026, 12:10

Tiranë- Anëtarët demokratë të Këshillit të Imuniteteve dhe Mandateve kërkojnë sërish nesër mbledhjen e këtij Këshilli që t’i hapet rrugë arrestimit të zv.kryeministres dhe ministres së Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku.

PD e ka cilësuar antiligjore shtyrjen pa afat të mbledhjes, duke aluduar se po i jepet kohë të prishë provat dhe të intimidojë dëshmitarët.

Një shqetësim të tillë e ka shprehur edhe vetë SPAK në mbledhjen e 19 dhjetorit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...