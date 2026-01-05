PD tjetër kërkesë për hapjen rrugë të arrestimit të Ballukut: Këshilli i Imunitetit të mblidhet nesër

Tiranë- Anëtarët demokratë të Këshillit të Imuniteteve dhe Mandateve kërkojnë sërish nesër mbledhjen e këtij Këshilli që t’i hapet rrugë arrestimit të zv.kryeministres dhe ministres së Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku.
PD e ka cilësuar antiligjore shtyrjen pa afat të mbledhjes, duke aluduar se po i jepet kohë të prishë provat dhe të intimidojë dëshmitarët.
Një shqetësim të tillë e ka shprehur edhe vetë SPAK në mbledhjen e 19 dhjetorit.
