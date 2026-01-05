Pëplaset nga një mjet, humb jetën këmbësorja në aksin Peqin–Elbasan, arrestohet drejtuesi i mjetit

Një aksident me pasojë humbjen e jetës është shënuar mëngjesin e sotëm në aksin rrugor “Peqin–Elbasan”, në zonën e Bradasheshit. Një këmbësore ka humbur jetën pasi është përplasur nga një automjet.
Sipas Policisë, specialistët e Qarkullimit Rrugor arrestuan në flagrancë shtetasin A. H., 59 vjeç, i dyshuar për veprën penale “Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor”, me pasojë vdekjen. Ky shtetas dyshohet se, teksa drejtonte automjetin e tij, ka përplasur shtetasen N. S., 46 vjeçe, këmbësore, e cila për shkak të dëmtimeve të marra ka ndërruar jetë në spital.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan, për veprime të mëtejshme.
