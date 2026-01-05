Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Pëplaset nga një mjet, humb jetën këmbësorja në aksin Peqin–Elbasan, arrestohet drejtuesi i mjetit
Transmetuar më 05-01-2026, 11:16

Një aksident me pasojë humbjen e jetës është shënuar mëngjesin e sotëm në aksin rrugor “Peqin–Elbasan”, në zonën e Bradasheshit. Një këmbësore ka humbur jetën pasi është përplasur nga një automjet.

Sipas Policisë, specialistët e Qarkullimit Rrugor arrestuan në flagrancë shtetasin A. H., 59 vjeç, i dyshuar për veprën penale “Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor”, me pasojë vdekjen. Ky shtetas dyshohet se, teksa drejtonte automjetin e tij, ka përplasur shtetasen N. S., 46 vjeçe, këmbësore, e cila për shkak të dëmtimeve të marra ka ndërruar jetë në spital.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan, për veprime të mëtejshme.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...