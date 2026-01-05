Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Reshjet e dendura të shiut, përmbytje nga Përroi i Thatë në Kamicë
Transmetuar më 05-01-2026, 10:26

Reshjet e denduura të shiut kanë shfaqur problematika në shkallë vendio.

Në Bashkinë Malësi e Madhe, gjatë natës janë regjistruar reshje të dendura shiu. Në qytetin e Koplikut ka pasur prani uji në rrugë, por situata paraqitet në përmirësim, pasi uji po tërhiqet gradualisht.

Në fshatin Kamicë, Njësia Administrative Qendër, si pasojë e prurjeve nga Përroi i Thatë, janë evidentuar dëmtime në rrugën që kalon mbi të, duke sjellë vështirësi të përkohshme në qarkullim dhe në lidhjen Kamicë–Flakë. Strukturat vendore janë në ndjekje të situatës.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

