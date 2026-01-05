Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Vrasja e Hysni Ymerit, dërgohen në Gjykatën e Shkodrës katër të dyshuarit
05-01-2026, 10:14

Në Gjykatën e Shkallës së Parë në Shkodër kanë mbërritur katër autorët e dyshuar të vrasjes me tritol të Hysni Ymerit, një ngjarje e rëndë që tronditi opinionin publik.

Të dyshuarit, Gert Bushati, Gjergj Zefi, Edison Hasaj dhe Ergys Ibrahimi, janë paraqitur përpara trupës gjykuese, ku do të njihen me masën e sigurisë të kërkuar nga organet e drejtësisë.

Seanca pritet të përcaktojë masat e sigurisë për secilin prej të dyshuarve, ndërsa hetimet lidhur me këtë çështje vijojnë.

