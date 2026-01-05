Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Fluks i lartë i lëvizjes në pikën kufitare të Kakavijës
05-01-2026

KAKAVIJË- Sipas të dhënave zyrtare, janë përpunuar gjithsej 10.716 shtetas në hyrje-dalje, nga të cilët 3.073 në hyrje dhe 7.643 në dalje.

Ndërkohë, janë përpunuar gjithashtu 2.908 mjete, prej të cilave 773 në hyrje dhe 2.135 në dalje.

