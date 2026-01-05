Fluks i lartë i lëvizjes në pikën kufitare të Kakavijës

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 05-01-2026, 10:08
KAKAVIJË- Sipas të dhënave zyrtare, janë përpunuar gjithsej 10.716 shtetas në hyrje-dalje, nga të cilët 3.073 në hyrje dhe 7.643 në dalje.
Ndërkohë, janë përpunuar gjithashtu 2.908 mjete, prej të cilave 773 në hyrje dhe 2.135 në dalje.
