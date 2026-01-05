E moshuara bie nga ballkoni dhe humb jetën në spital

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mbrëmjen e kësaj të diele rreth orës 19.30 në qytetin e Sarandës ku një 85-vjeçare ka ndërruar jetë pasi ka rënë nga ballkoni në katin e tretë të një pallati në lagjen nr.3.
Selfije Demani është transportuar në spitalin e Sarandës dhe duke parë gjendjen e rëndë të saj me fraktura të shumta, dëmtime në të 2 gjunjët, në pjesën e legenit dhe në mushkri. Mjekët e kanë futur menjëherë në sallën e operacionit, por për shkak të gjendjes së rëndë nuk mundi të mbijetojë.
Sipas burimeve mësohet se në momentin që ka ndodhur ngjarja ishte vetëm në shtëpi, kishte probleme me shikimin dhe lëvizte me paterica. Burime praprake bëjnë me dije se e moshuara dyshohet të ketë pasur edhe probleme mendore.
Policia po heton në dy pista, në atë të vetëvrasjes dhe të vdekjes aksidentale.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd