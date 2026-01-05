Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Policia ndërhyn gjatë natës për të larguar protestuesit te Kryeministria/ Lapaj dëmtohet në kokë nga bombola e gazit, përfundon në spital
Transmetuar më 05-01-2026, 08:27

Policia e Shtetit ka ndërhyrë në orët e vona të mbrëmjes së të dielës për të shpërndarë aktivistët e lëvizjes “Shqipëria Bëhet”, të cilët prej rreth një muaji zhvillonin një protestë të pandërprerë përpara godinës së Kryeministrisë.

Gjatë ndërhyrjes, forcat e policisë kanë larguar me mjete të posaçme disa nga pajisjet dhe mjetet e përdorura nga protestuesit gjatë qëndrimit të tyre.

Në këtë aksion është raportuar se është lënduar edhe drejtuesi i lëvizjes “Shqipëria Bëhet”, Adriatik Lapaj. Sipas informacioneve paraprake, ai dyshohet se ka pësuar dëmtime në kokë, të shkaktuara nga një bombol gazi.

Pas incidentit, në vendngjarje është thirrur ambulanca dhe Lapaj është transportuar drejt spitalit për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore.

Protesta e lëvizjes “Shqipëria Bëhet” kishte nisur më 8 dhjetor dhe zhvillohej pa ndërprerje përpara Kryeministrisë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...