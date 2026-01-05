Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Ministri i Mbrojtjes i Venezuelës: Një pjesë e madhe e ekipit të sigurisë së Maduros u vra në aksionin e SHBA-së
Transmetuar më 05-01-2026, 08:23

Një pjesë e madhe e ekipit të sigurisë së ish-presidentit Nicolas Maduro u vra në bastisjen amerikane që çoi në kapjen e udhëheqësit të shtunën, tha Ministri i Mbrojtjes i Venezuelës, Gjenerali Vladimir Padrino, në një deklaratë televizive të dielën në mëngjes.

Padrino nuk dha një shifër të saktë të viktimave, por mbështeti shpalljen e zëvendëspresidentes Delcy Rodriguez si presidente e përkohshme dhe tha se forcat e armatosura janë aktivizuar në të gjithë vendin për të garantuar sovranitetin.

Pas sulmit, presidenti amerikan Donald Trump u shpreh se nuk ka pasur asnjë viktimë nga radhët e trupave të tij.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...