Ministri i Mbrojtjes i Venezuelës: Një pjesë e madhe e ekipit të sigurisë së Maduros u vra në aksionin e SHBA-së

Një pjesë e madhe e ekipit të sigurisë së ish-presidentit Nicolas Maduro u vra në bastisjen amerikane që çoi në kapjen e udhëheqësit të shtunën, tha Ministri i Mbrojtjes i Venezuelës, Gjenerali Vladimir Padrino, në një deklaratë televizive të dielën në mëngjes.
Padrino nuk dha një shifër të saktë të viktimave, por mbështeti shpalljen e zëvendëspresidentes Delcy Rodriguez si presidente e përkohshme dhe tha se forcat e armatosura janë aktivizuar në të gjithë vendin për të garantuar sovranitetin.
Pas sulmit, presidenti amerikan Donald Trump u shpreh se nuk ka pasur asnjë viktimë nga radhët e trupave të tij.
