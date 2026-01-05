Situata gjeopolitike, rritet çmimi i arit dhe argjendit

Ari dhe argjendi janë rritur përsëri, ndërsa besimi i investitorëve është rënduar nga rreziqet e shtuara gjeopolitike pas arrestimit të udhëheqësit venezuelian Nicolas Maduro nga SHBA-të.
Mediat e huaja shkruajnë se, çmimi i arit u rrit deri në 2.1% të hënën, duke arritur mbi 4,420 dollarë për ons, ndërsa argjendi u rrit me gati 5%. Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha se SHBA-të synojnë të “drejtojnë” Venezuelën pasi Maduro u rrëzua gjatë fundjavës, duke e lënë të pasigurt të ardhmen e qeverisjes së vendit të Amerikës së Jugut. Ai theksoi se Uashingtoni ka nevojë për qasje të plotë në vend, duke përfshirë rezervat e tij të naftës.
Kjo ka rritur mjedisin e pasigurisë gjeopolitike, tha Christopher Wong, një analist në Oversea-Chinese Banking në Singapor. Megjithatë, ai shtoi se rreziqet e menjëhershme janë të kufizuara, pasi zhvillimet në Venezuelë tregojnë për një mbyllje relativisht të shpejtë të frontit, në vend të një konflikti ushtarak të zgjatur.
Ari sapo ka përfunduar performancën e tij më të mirë vjetore që nga viti 1979, duke regjistruar një sërë rekordesh historike gjatë vitit të kaluar, të mbështetur nga blerjet e bankës qendrore dhe hyrjet në ETF-të e lidhura me metalet e çmuara. Tre ulje të njëpasnjëshme të normave të interesit nga Rezerva Federale kanë qenë gjithashtu mbështetëse për metalet e çmuara, të cilat nuk paguajnë interes.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd