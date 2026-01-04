Këmbëngul Trump: SHBA-të do ta drejtojnë Venezuelën! Nuk mund të rrezikojmë që dikush tjetër të marrë përsipër vendin!

SHBA, 4 janar 2026
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, deklaroi se administrata e tij ka vendosur Venezuelën nën një kontroll të përkohshëm amerikan, pas kapjes së presidentit venezuelian Nicolas Maduro dhe transferimit të tij në Nju Jork për t’u përballur me akuza për trafik droge.
“Ne do ta drejtojmë vendin deri në kohën kur të mund të realizojmë një tranzicion të sigurt, të duhur dhe të mençur. Nuk mund të rrezikojmë që dikush tjetër të marrë përsipër Venezuelën, i cili nuk i njeh dhe nuk i mbron interesat e venezuelanëve”, tha Trump gjatë një konference për shtyp në resortin e tij Mar-a-Lago, në Florida.
Sipas presidentit amerikan, si pjesë e këtij kontrolli të përkohshëm, kompani të mëdha amerikane të naftës do të zhvendosen në Venezuelë për të rinovuar infrastrukturën energjetike të vendit, e cila prej vitesh ndodhet në gjendje të rënduar. Trump theksoi se Venezuela zotëron rezervat më të mëdha të naftës në botë, ndërsa ekspertët paralajmërojnë se rikuperimi i sektorit mund të zgjasë me vite.
Agjencia Reuters shkruan se kritikët kanë vënë në pikëpyetje fokusin e theksuar të Trumpit te nafta, duke argumentuar se kjo bie ndesh me përpjekjet e administratës për ta paraqitur kapjen e Maduros dhe operacionet ushtarake të lidhura me të si një aksion të zbatimit të ligjit kundër trafikut të drogës.
Sipas Trump, operacioni i zhvilluar gjatë natës përfshiu ndërprerje të energjisë elektrike në disa zona të Karakasit dhe sulme ndaj instalimeve ushtarake. Forcat Speciale amerikane, sipas tij, arritën të kapnin Nicolas Maduron në ose pranë një prej banesave të tij të sigurta, duke e transportuar më pas drejt Shteteve të Bashkuara.
Ngjarja pritet të shkaktojë reagime të forta ndërkombëtare, ndërsa ende nuk ka një qëndrim zyrtar nga autoritetet venezueliane apo nga aleatët rajonalë të Karakasit.
