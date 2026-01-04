Gjatë dy ditëve të ardhshme mbahet takimi historik izraelito-sirian

SHBA- Zyrtarë të lartë izraelitë dhe sirianë do të zhvillojnë takime të ndërmjetësuara nga i dërguari amerikan Tom Barrack të hënën dhe të martën. Sipas The Jerusalem Post, ky do të jetë takimi i parë midis zyrtarëve izraelitë dhe sirianë që kur presidenti sirian Ahmed al-Sharaa vizitoi Uashingtonin në nëntor.
Delegacioni izraelit do të përbëhet nga ambasadori në SHBA, Yechiel Leiter, sekretari ushtarak i kryeministrit dhe i emëruari kryesor i Mossad-it, gjeneralmajor Roman Gofman, si dhe një zyrtar i lartë nga Këshilli i Sigurisë Kombëtare. Do të marrë pjesë edhe ministri i Jashtëm sirian Asaad al-Shaibani.
Netanyahu dhe Barrack diskutojnë veprimet e sigurisë të Izraelit në Siri
Kryeministri Benjamin Netanyahu priti Barrack në dhjetor, duke zhvilluar një takim disa-orësh në lidhje me veprimet e sigurisë të Izraelit në Siri, mes negociatave të vazhdueshme për një marrëveshje më të gjerë sigurie me Damaskun
