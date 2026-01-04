Arrestohet shqiptari në Itali, kapet me mbi 100 kilogramë drogë

Itali, 4 janar 2026
Një shtetas shqiptar është arrestuar në zonën Val Vibrata, në provincën e Teramos në Itali, pasi u kap në posedim të mbi 100 kilogramëve lëndë narkotike, raportojnë mediat italiane.
Sipas informacioneve paraprake, autoritetet i gjetën të dyshuarit një sasi të konsiderueshme droge, që përfshinte hashash, kokainë dhe heroinë, si edhe një numër të madh mjetesh prerëse, të cilat dyshohet se përdoreshin për përgatitjen dhe ndarjen e lëndëve narkotike.
Shtypi italian thekson se hetuesit dyshojnë se droga dhe mjetet e sekuestruara ishin destinuar për tregtim. Autoritetet policore kanë bërë me dije se detaje të tjera lidhur me operacionin dhe akuzat ndaj të arrestuarit do të bëhen publike gjatë një konference për shtyp, që do të zhvillohet nesër, më 5 janar, në orën 11:30, në selinë e Policisë së Teramos, në prani të Prokurorit të çështjes.
