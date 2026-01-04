Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Krahasimi EPIK i ‘Marca’-s bën xhiron e rrjetit: Maduro si Vedat Muriqi!
Transmetuar më 04-01-2026, 21:00

Arrestimi i Presidentit të Venezuelës, Nikolas Maduro mbetet epiqendra e lajmeve në të gjithë botën.

Së fundmi, ka qarkulluar një fotografi e Maduros, ku duket me veshje sportive “Nike” dhe me një shishe uji në duar.

Prestigjiozja e njohur “Marca” ka bërë një krahasim mes veshjes së Maduros dhe asaj të sulmuesit dardan të Majorkës, Vedat Muriqi.

Në postim shkruan: “Kostumet sportive që po bëjnë xhiron e botës… edhe në La Liga”.

Natyrisht, një publikim i tillë është bërë në kuadrin e një shakaje.

Kujtojmë që Maduro u kap nga forcat amerikane pas një operacioni që zgjati vetëm pak orë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

