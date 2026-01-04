Hungaria refuzon të firmosë deklaratën e BE për Venezuelën

Budapest- Në një deklaratë mbi Venezuelën, të mbështetur nga 26 nga 27 shtetet anëtare të BE-së, përfaqësuesja e politikës së jashtme të bllokut, Kaja Kallas, ka bërë thirrje për “qetësi dhe përmbajtje nga të gjithë aktorët”.
Vendet e BE-së kërkuan gjithashtu që “parimet e së drejtës ndërkombëtare dhe Karta e OKB-së duhet të mbështeten”, veçanërisht nga anëtarët e Këshillit të Sigurimit të OKB-së.
Trafikimi i drogës duhet të trajtohet “në respekt të plotë të… integritetit territorial dhe sovranitetit”, shton deklarata. Gjithashtu, bëhet thirrje që të respektohet vullneti i popullit venezuelian.
Kjo duket të jetë një kritikë paksa e maskuar ndaj qasjes së SHBA-së, ndërsa forcat e saj pushtuan Venezuelën për të kapur Nicolas Maduron.
Deklarata nuk u mbështet nga Hungaria, kryeministri i së cilës i ekstremit të djathtë, Viktor Orban, është një aleat i ngushtë i Trump.
