Trump paralajmëron presidenten e përkohshme të Venezuelës: “Nëse nuk vepron siç duhet, pasojat do të jenë edhe më të rënda se për Maduron”

Presidentja e re merr kontrollin e Venezuelës, Trump: Do ta pësojë më keq se Maduro nëse…
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka ashpërsuar retorikën ndaj udhëheqjes së përkohshme të Venezuelës. Në një intervistë të shkurtër telefonike për revistën The Atlantic, Trump ka kërcënuar drejtpërdrejt Delcy Rodríguez, ish-zëvendëspresidenten e Nicolás Maduro-s, e cila është konfirmuar si presidente e përkohshme nga Gjykata Supreme dhe ushtria venezueliane.
“Nëse ajo nuk bën atë që është e drejtë, do të paguajë një çmim shumë të madh, ndoshta edhe më të madh se Maduro”, u shpreh Trump.
Presidenti amerikan deklaroi se SHBA-të synojnë të marrin drejtimin e përkohshëm të Venezuelës, duke e fokusuar ndërhyrjen në hapjen e rezervave të mëdha të naftës për investime amerikane.
Ai e cilësoi Venezuelën si një “shtet të dështuar” dhe tha se rindërtimi dhe ndryshimi i regjimit janë alternativa më e mirë përballë situatës aktuale, pavarësisht kritikave që ai vetë ka pasur më parë ndaj ndërhyrjeve ushtarake jashtë vendit.
Nga ana tjetër, Delcy Rodríguez reagoi me tone sfiduese, duke deklaruar se Nicolás Maduro mbetet lideri i vetëm legjitim i Venezuelës dhe se vendi është i gatshëm të mbrojë sovranitetin dhe burimet e tij natyrore.
Operacioni amerikan ka shkaktuar reagime ndërkombëtare. Disa shtete, përfshirë Spanjën, Brazilin, Kilin, Kolumbinë, Meksikën dhe Uruguain, e kanë dënuar ndërhyrjen, duke e cilësuar si një precedent të rrezikshëm në marrëdhëniet ndërkombëtare.
Situata në Venezuelë mbetet e tensionuar dhe në zhvillim e sipër. Për momentin nuk raportohet për prani të trupave amerikane në terren. Ndërkohë, Nicolás Maduro pritet të dalë së shpejti para Gjykatës Federale në New York.
Një ditë më parë, forcat ushtarake amerikane ndërmorën një operacion të gjerë në Karakas, ku u goditën disa objektiva ushtarake dhe u arrestua presidenti venezuelian Nicolás Maduro së bashku me bashkëshorten e tij, Cilia Flores. Ata janë transferuar në New York për t’u përballur me akuza federale për trafik narkotikësh dhe narko-terrorizëm.
Gjykata e Lartë e Venezuelës urdhëroi zëvendëspresidenten Delcy Rodríguez të marrë përsipër detyrat dhe kompetencat e presidentit, pas arrestimit të Nicolás Maduro-s nga Shtetet e Bashkuara.
Vendimi u njoftua në orët e para të së dielës, me argumentin se Maduro ndodhet në një “paaftësi thelbësore dhe të përkohshme për të ushtruar detyrat e tij”.
Rodríguez u vendos që të “marrë dhe ushtrojë, si presidente në detyrë, të gjitha pushtetet, detyrat dhe kompetencat që rrjedhin nga posti i presidentit të Republikës Bolivariane të Venezuelës, me qëllim garantimin e vazhdimësisë administrative dhe mbrojtjes së plotë të vendit”.
