Trump publikon listën e familjeve me ndihmë sociale në SHBA, 41.3% përfitues janë shqiptarë që jetojnë në USA
Transmetuar më 04-01-2026, 19:54

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka publikuar në rrjetin e tij social, Truth Social, një tabelë ku tregon renditjen e familjeve që mbahen me ndihmë sociale në SHBA.

Në listë spikasin dhe shqiptarët, ku 41.3% e familjeve shqiptare në SHBA marrin ndihmë sociale.

Në listë përfshihet edhe Kosova që rezulton me 46% të familjeve që marrin ndihmë nga shteti amerikan.

Tabelat janë pjesë e një renditjeje ku paraqitet përqindja e familjeve emigrante që marrin asistencë sociale, të ndara sipas vendit nga vijnë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

