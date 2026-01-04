Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksident me vdekje në Durrës, humb jetën një burrë
Transmetuar më 04-01-2026, 19:37

Një aksident i rëndë rrugor ka ndodhur mbrëmjen e sotme në qytetin e Durrësit, në rrugën paralele me Portin, ku një automjet ka përplasur një kalimtar që po lëvizte me biçikletë.

Si pasojë e përplasjes së fortë, 60-vjeçari ka humbur jetën në vendngjarje. Pavarësisht ndërhyrjes së shpejtë të shërbimeve të urgjencës, ai nuk ka mundur t’u mbijetojë plagëve të marra.

Policia detajoi se sonte rreth orës 18:44, në rrugën e re të portit, në vendin e quajtur “Marfish”, automjeti tip Benz, që drejtohej nga shtetasi L. K., 28 vjeç, ka aksidentuar këmbësorin, shtetasin Rifat Murra, 68 vjeç. Si pasojë e aksidentit, 68-vjeçari ka ndërruar jetë.

Drejtuesi i automjetit, shtetasi L. K., është shoqëruar në Komisariat për veprime të mëtejshme procedurale.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të aksidentit.

