Plot me ëndërra për jetën/ Identifikohen 6 italianët adoleshentë që humbën jetën në tragjedinë e Crans Montanës

Identifikimi i gjashtë viktimave italiane të masakrës së Vitit të Ri në Crans-Montana ka përfunduar .
Lajmin e njoftoi ambasadori italian në Zvicër, Gian Lorenzo Cornado. Katër personat e identifikuar më parë – 16-vjeçari Giovanni Tamburi nga Bolonja, 16-vjeçari Achille Barosi nga Milano, 17-vjeçari Emanuele Galeppini nga Xhenova dhe 16-vjeçarja Chiara Costanzo nga Milano – tani pritet t’u bashkohen Sofia Prosperi, 15 vjeçe nga Italia dhe Riccardo Minghetti, 16 vjeç, nga Roma.
Ministri i Jashtëm i Italisë, Antonio Tajani, ka konfirmuar se gjashtë shtetas italianë kanë humbur jetën në zjarrin tragjik që përfshiu klubin e natës “Le Constellation” në Crans-Montana të Zvicrës, gjatë festimeve të natës së ndërrimit të viteve.
Identifikimi i Chiara Costanzos u njoftua vonë këtë mëngjes. Dje u identifikuan Tamburi, Barosi dhe Galeppini.
“Bashkia e Crans-Montanës nuk ka miratuar një qasje tolerante në inspektimin e bareve”, tha kryetari i bashkisë së Crans-Montanës, Nicolas Féraud , i cili është përfshirë në polemika pas zjarrit. Gazeta zvicerane Blick raportoi këtë, duke cituar një deklaratë të kryetarit të bashkisë për stacionin radiofonik zviceran në gjuhën frënge RTS.
Në kantonin e Valais, bashkitë janë përgjegjëse për inspektimet e sigurisë nga zjarri, dhe ndërtesat e aksesueshme publikisht, siç janë baret, duhet të inspektohen çdo vit, vëren Blick. Pronari i barit Le Constellation ku ndodhi zjarri, Jacques Moretti, kishte deklaruar se lokali i tij ishte inspektuar “tri herë në dhjetë vjet”. Mbrëmë, bashkia e Crans-Montanës lëshoi një njoftim për shtyp duke njoftuar qëllimin e saj për t’u bashkuar me procedurat penale kundër pronarëve të bareve si palë civile.
