Mbështetet nga ushtria/ Venezuela zgjedh zëvendësin e Maduros

Presidentja e përkohshme Delcy Rodríguez ka marrë drejtimin e vendit pas largimit të Nicolás Maduros, me mbështetjen e plotë të institucioneve gjyqësore dhe politike.
Ajo dhe vëllai i saj, Jorge Rodríguez, aktualisht kryetar i Kongresit, janë shndërruar në figura qendrore të pushtetit që prej ardhjes së Maduros në krye të Venezuelës në vitin 2013.
Një tjetër aktor kyç mbetet Diosdado Cabello, ish-kapiten ushtrie dhe aleat i afërt i të ndjerit Hugo Chávez. Cabello vazhdon të luajë rolin e ndërmjetësit të rëndësishëm mes elitës politike, ushtrisë dhe interesave ekonomike.
Të tre figurat shfaqen të bashkuara në denoncimin e asaj që e quajnë “rrëmbim” të pushtetit nga Maduro dhe duken të vendosur të ruajnë strukturat politike dhe institucionale të dekadës së fundit.
Përtej pushtetit ekzekutiv, ushtria mbetet aktori më me ndikim, ndoshta edhe vendimtar. Ajo drejtohet nga Vladimir Padrino, komandant i përgjithshëm i Forcave të Armatosura. Gjatë dhjetë viteve të fundit, ushtria ka zgjeruar gradualisht kontrollin e saj mbi pothuajse çdo sektor të jetës në Venezuelë – nga ekonomia te administrata civile – dhe aktualisht nuk ka sinjale se kjo prirje do të ndryshojë.
Ish-presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se SHBA-të mbajnë përgjegjësi për situatën në Venezuelë. Ndërkohë, ka gjasa që ai të jetë duke negociuar koncesione për nxjerrjen e naftës me Delcy Rodríguez. Megjithatë, në realitetin e përditshëm, është ushtria ajo që vazhdon të ushtrojë pushtetin efektiv në terren.
