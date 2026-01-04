Strakosha mes portierëve më të mirë Europës

Thomas Strakosha kaloi një vit pozitiv te AEK, duke dhënë një kontribut të rëndësishëm për arritjen e rezultateve të mira. Faqja e specializuar e statistikave “Transfermarkt” ka publikuar së fundmi listën e portierëve që kanë regjistruar më shumë ndeshje pa pësuar gol në vitin 2025.
Portieri kuqezi Strakosha e sheh veten në vendin e katërt në Europë. Ai ka ruajtur portën të paprekur në 22 ndeshje, nga 44 sfida të luajtura. 3 vendet e para mbahen nga Trubin, Donnarumma dhe zvicerani Kobel.
