Strakosha mes portierëve më të mirë Europës
Transmetuar më 04-01-2026, 18:57

Thomas Strakosha kaloi një vit pozitiv te AEK, duke dhënë një kontribut të rëndësishëm për arritjen e rezultateve të mira. Faqja e specializuar e statistikave “Transfermarkt” ka publikuar së fundmi listën e portierëve që kanë regjistruar më shumë ndeshje pa pësuar gol në vitin 2025.

Portieri kuqezi Strakosha e sheh veten në vendin e katërt në Europë. Ai ka ruajtur portën të paprekur në 22 ndeshje, nga 44 sfida të luajtura. 3 vendet e para mbahen nga Trubin, Donnarumma dhe zvicerani Kobel.

