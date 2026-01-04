Edhe Berlini mbetet në errësirë

GJERMANI- Berlini ndodhet në një errësirë totale. Shumë familje dhe biznese në Berlinin jugperëndimor përballen me ditë pa energji elektrike pasi linjat e energjisë me tension të lartë u dëmtuan nga një zjarr, të cilin autoritetet e qytetit thanë të dielën se ishte rezultat i një sulmi të motivuar politikisht nga ekstremistët e krahut të majtë.
Mediat e huaja shkruajnë se zjarri shpërtheu të shtunën në mëngjes në një urë kabllore mbi Kanalin Teltoë, pranë termocentralit Lichterfelde, sipas autoriteteve lokale. Fillimisht, mbi 45,000 familje dhe 2,200 biznese në katër rrethe mbetën pa energji elektrike. Shërbimet e ngrohjes dhe internetit u prekën gjithashtu.
Franziska Giffey, Senatorja e qytetit për Çështjet Ekonomike, e përshkroi incidentin si një ndërprerje veçanërisht të rëndë të energjisë elektrike që prek dhjetëra mijëra familje dhe biznese, duke përfshirë qendrat e kujdesit, spitalet, institucione të shumta sociale dhe kompani.
Ndërsa energjia elektrike u rikthye në mijëra familje deri të dielën, shumë të tjera ka të ngjarë të mbeten në errësirë deri të enjten, vlerësojnë autoritetet. Moti me dëborë dhe temperaturat e ulëta kanë ngadalësuar përpjekjet për të rivendosur energjinë elektrike dhe ua kanë vështirësuar jetën të prekurve.
Incidenti po hetohet si një akt i mundshëm zjarrvënieje. Autoritetet e krahasuan atë me një ndërprerje të ngjashme të energjisë elektrike shtatorin e kaluar në Berlinin juglindor, kur aktivistët radikalë morën përgjegjësinë. Autoritetet thanë se po punonin për të konfirmuar vërtetësinë e një letre që merrte përgjegjësinë për incidentin e fundit.
Autorët ishin qartësisht ekstremistë të krahut të majtë, u citua të thoshte kryetari i bashkisë së Berlinit, Kai ëegner, nga një agjenci lajmesh gjermane. “Është e papranueshme që edhe një herë qartësisht ekstremistët e krahut të majtë kanë sulmuar rrjetin tonë të energjisë dhe në këtë mënyrë kanë rrezikuar jetë njerëzore”, tha Wegner
