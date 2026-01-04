Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
U përplasën me policinë, protestuesit dërgohen për ndihmë mjekësore te Spitali i Traumës
Transmetuar më 04-01-2026, 18:28

Pas tubimit së tensionuar që ndodhi ditën e sotme përpara Kryeministrisë, disa prej protestuesve të “Shqipëria Bëhet” janë dërguar në spital për ndihmë mjekësore.

Mësohet se ata kanë pësuar lëndime të lehta dhe po marrin ndihmën e nevojshme në Spitalin e Traumës.

Mes atyre që u lënduan, ishte edhe kreu i “Shqipëria Bëhet”, Adriatik Lapaj, i cili pësoi lëndime në dorë.

Policia u përplas me protestuesit pasi këta të fundit ngritën dy çadra para Kryeministrisë.

