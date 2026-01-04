Sistemet jashtë fuksionit/ Kaos në aeroportet e Greqisë. Mbyllet hapësira ajrore

GREQI- Një ndërprerje e energjisë elektrike në aeroportet në të gjithë vendin është shkaktuar nga një problem teknik me radio-frekuencat që nga ora 09:30 e mëngjesit të së dielës, duke i bërë të pamundura uljet dhe ngritjet. Sipas informacioneve fillestare, problemi lidhet me sistemet qendrore të komunikimit radio të Qendrave të Kontrollit. Problemi teknik prek të gjitha fluturimet për në dhe nga Greqia.
Sipas njoftimeve të publikuar nga Shërbimi i Aviacionit Civil, pezullimi i fluturimeve për shkak të problemeve teknike në frekuencat e komunikimit do të vazhdojë deri në njoftim të mëtejshëm. Si rezultat, kapaciteti i fluturimeve është reduktuar ndjeshëm.
Teksa fillimisht vazhdonin fluturimet që ishin në ajër, tani janë bërë pothuajse të pamundura nisjet, kryesisht nga aeroporti më i madh i vendit, El. Venizelos, i cili ndikohet më shumë për shkak të volumit të lartë të fluturimeve, veçanërisht në këto ditë të ngarkuara. Po ashtu, problemet po ndikojnë edhe në aeroportet rajonale, ndërsa disa fluturime që ishin në ajër po devijohen drejt aeroporteve të tjera.
Njoftim nga Autoriteti i Aviacionit Civil
Sipas njoftimit zyrtar, disa frekuenca që i shërbejnë nevojave të FIR të Athinës po përballen me një problem që po hetohet së bashku me organe të jashtme kompetente. Me qëllim ruajtjen absolute të sigurisë së fluturimeve, vetëm një pjesë e fluturimeve mbitokësore po shërbehen dhe janë vendosur kufizime në aeroportet greke. Çështja është nën hetim dhe do të ketë njoftime të mëtejshme.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd