Përleshje midis Mazzocchit dhe Marusic në ndeshjen Lazio-Napoli. Conte përpiqet të ndërmjetësojë!

ITALI – Lazio e mbylli ndeshjen kundër Napolit me nëntë lojtarë. Në minutën e 81-të, kartoni i dytë i verdhë i Noslin (për një mosmarrëveshje me Rrahmanin) i la lacialët me dhjetë lojtarë, por një përleshje në fund të ndeshjes çoi edhe në dy kartonë të tjerë, këtë herë të kuq, nga gjyqtari Davide Massa.
Gjithçka kulmoi në minutën e 87-të kur Marusic, nën presionin e fortë të Mazzocchit, e nxorri topin jashtë dhe menjëherë e shqelmoi kundërshtarin e tij. Në atë pikë, anësori italian reagoi duke e shtyrë Marusicin dhe të dy u përplasën.
Antonio Conte, i cili e pa nga afër përleshjen që ndodhi në vijën anësore, ndërhyri gjithashtu: trajneri i Napolit u përpoq t’i ndante të dy, duke vepruar si një ndërmjetësues paqeje, por nuk pati sukses, pjesërisht sepse ndërhynë lojtarë të tjerë, si Lang dhe Guendouzi. Massa përjashtoi Marusic dhe Mazzocchi, kartoni i shtatë i kuq i Lazios për këtë sezon .
