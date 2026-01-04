Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
‘E dua..na ndanë’! Miri në lot për Selin
Transmetuar më 04-01-2026, 17:29

Pas zhvillimeve në spektaklin e mbrëmjes së djeshme, të tjera dinamika janë zhvilluar në shtëpinë e “Big Brother Vip”.

Pas letrës që Selin mori nga babai dhe hyrjes së Mirit në Akuarium, ky i fundit është shfaqur i prekur madje dhe ka qarë. “Big Brother VIP” ka ndarë momentin kur Miri u fut në dhomën e rrëfimit pas Prime-t, për të komentuar situatat. Ai nuk i mbajti dot lotët, duke thënë se banorët i ndanë.

“S’duhet të kisha ardhur këtu, të paktën sot. Mori letër nga i ati. E dua sepse është super njeri. E manifestoi gjithë shtëpia, ja na ndanë nga krevati, u kënaqën”- shprehet ai.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...