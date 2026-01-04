‘E dua..na ndanë’! Miri në lot për Selin

Pas zhvillimeve në spektaklin e mbrëmjes së djeshme, të tjera dinamika janë zhvilluar në shtëpinë e “Big Brother Vip”.
Pas letrës që Selin mori nga babai dhe hyrjes së Mirit në Akuarium, ky i fundit është shfaqur i prekur madje dhe ka qarë. “Big Brother VIP” ka ndarë momentin kur Miri u fut në dhomën e rrëfimit pas Prime-t, për të komentuar situatat. Ai nuk i mbajti dot lotët, duke thënë se banorët i ndanë.
“S’duhet të kisha ardhur këtu, të paktën sot. Mori letër nga i ati. E dua sepse është super njeri. E manifestoi gjithë shtëpia, ja na ndanë nga krevati, u kënaqën”- shprehet ai.
