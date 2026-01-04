Video/ “E dua sepse…”, Miri qan për Selinën në dhomën e rrëfimit: E manifestoi gjithë shtëpia, ja na ndanë

Gjatë Prime-t të së shtunës, Selin mori një letër nga babai i saj, ku i shkruante të vazhdonte lojën e saj.
Më pas, Miri (Armir Shahini) u zgjodh të kalonte në Akuarium nga Stelina, duke i ndarë në një mënyrë ose një tjetër banorët.
Big Brother VIP ka ndarë momentin kur Miri u fut në dhomën e rrëfimit pas Prime-t, për të komentuar situatat.
Banori nuk i mbajti dot lotët, duke thënë: “S’duhet të kisha ardhur këtu, të paktën sot. Mori letër nga i ati. E dua sepse është super njeri. E manifestoi gjithë shtëpia, ja na ndanë nga krevati, u kënaqën”.
