Erjola Doçi sulmon Mirin në BBV: ‘Maniak, të isha un babai i Selinës…’

Ish banorja e “BBV”, Erjola Doçi ka komentuar së fundmi në emisionin “Fan Club” raportin e shumëpërfolur mes Mirit dhe Selin. Sipas Erjolës, Miri nuk është aspak i sinqertë kur deklaron se e shikon si vajzën e tij Selin, përkundrazi e shikon atë si një maniak në pjesë intime. Ndër të tjera Erjola deklaroi se:
Të bësh aleanca brenda një krevati nuk më duket gjë korrekte. Mua babai nuk më ka parë ndonjëherë kur bëj dush. Mimikat e Mirit pastaj kur lahej Selin, mos të them ndonjë epitet më të rëndë, janë shumë të turpshme. Kësaj gjëje duhet t’i vihet stop jo me anë të një letre, por po të isha babai i Selinës do të hyja brenda dhe do e merrja vajzën sepse nuk është normale të normalizohen sjelljet e një babai, gati gati, më fal që e them, si një maniak duke e parë në pjesë intime Selinën.
