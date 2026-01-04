Policia shoqëron protestuesit e “Shqipëria Bëhet”, Lapaj përplaset me efektivët

TIRANË- Uniformat blu janë angazhuar për të hequr me dhunë çadrat dhe ngrohëset e mbështetësve që ndodhen në Bulevardit para kryeministrisë. Mes pamjeve kaotike dalllohen Lapaj dhe mbështetës të tij tek përplasen me forcat e policisë, duke pretenduar se punonjës civilë të Policisë së Shtetit po filmonin protestuesit me qëllim që t’i shoqëronin pas tubimit.
Adriatik Lapaj zhvilloi sot protestën e radhës para Kryeministrisë, ku po qëndron prej 27 ditësh ditësh dhe netësh, duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe krijimin e një qeverie tranzitore për 12 muaj që do t’i hapë rrugë zgjedhjeve të reja.
