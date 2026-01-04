Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Tragjedi në Nigeri/ 25 të vdekur dhe 14 të zhdukur pas përmbytjes së një anijeje
Transmetuar më 04-01-2026, 16:27

NIGERI- 25 persona u mbytën dhe 14 rezultojnë të zhdukur në verilindje të Nigerisë, pasi një varkë u përmbys në një lumë të shtunën në mbrëmje. Mediat e huaja bëjnë me dije se, varka po transportonte fermerë dhe peshkatarë nga shteti Jigawa në shtetin Yobe kur u përmbys.

"Deri më tani, ekipet e shpëtimit kanë gjetur 26 trupa dhe kërkimet janë duke vazhduar", tha për Mohammed Gotje, drejtor ekzekutiv i shërbimit të shpëtimit të shtetit Yobe, duke shtuar se deri më tani janë shpëtuar 13 pasagjerë

