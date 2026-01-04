Arrestimi i Maduros, Berisha ironizon Ramën: Podcasti ‘Flasim’, pagëzohet me emrin e ri ‘Heshtim’

TIRANË- Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha ka bërë një reagim ironizues lidhur me heshtjen e kryeministrit Edi Rama për arrestimin e Presidentit, Nicolas Maduro. Me anë të një postimi në Facebook, Lideri i opozitës shkruan se nga sot Podcasti i Edi Ramës “Flasim” pagëzohet me emrin e ri “Heshtim”.
"Miq, nga sot Podcasti i Edi Ramës “Flasim” pagëzohet me emrin e ri “Heshtim”. Gëzuar emrin!" shkruan Berisha në Facebook.
Maduro u arrestua dje nga SHBA dhe ndodhet në një qendër paraburgimi në New York. Ai akuzohet për një sërë akuzash: Komplot për narkoterrorizëm, komplot për importimin e kokainës në SHBA, prodhim, shpërndarje dhe posedim i kokainës me qëllim importimi, përdorim dhe posedim armësh të rënda gjatë krimeve të drogës, komplot për përdorimin e armëve të rënda dhe Konfiskim pasurie. (forfeiture)
