Kolumbia feston kapjen e Maduros nga SHBA-të, qindra venezuelianë u mblodhën në sheshet kryesore

KOLUMBI- Tetë milionë venezuelianë, të cilët ikën nga kolapsi ekonomik dhe represioni nën drejtimin e Nicolas Maduros u mblodhën me mijëra në qytete në mbarë botën të shtunën për të festuar rrëzimin e njeriut të fortë nga forcat amerikane. Mijëra njerëz u mblodhën në kryeqytetin kilian, Santiago, duke valëvitur me gëzim flamurin venezuelian, shumë prej të cilëve të veshur me ngjyrat e tyre kombëtare të verdhë, blu dhe të kuqe.
"Më në fund do të jemi në gjendje të kthehemi në shtëpi", tha shitësi ambulant Yurimar Rojas për AFP-në, duke u përpjekur të dëgjohej mbi turmën e entuziazmuar.
Maduro, pretendimet e të cilit për rizgjedhje në 2018 dhe 2024 u hodhën poshtë gjerësisht si mashtrim, u rrëmbye nga forcat amerikane në një sulm ushtarak në mëngjes herët dhe do të fluturonte për në Nju Jork për t’u gjykuar për akuzat e trafikimit të drogës.
"Kjo është e jashtëzakonshme për ne", festoi Yasmery Gallardo, 61 vjeç, e cila tha se planifikonte të kthehej së shpejti në shtëpi nga Kili, ku ka jetuar për tetë vjet. "Unë tashmë po planifikoj udhëtimin tim… Mezi pres të kthehem në vendin tim!" thirri ajo.
Mediat e huaja shkruajnë se venezuelianët në Kili janë trembur nga premtimet e fushatës së presidentit të zgjedhur të ekstremit të djathtë Jose Antonio Kast për të deportuar gati 340,000 emigrantë pa dokumente që ai i fajëson për një rritje të perceptuar të krimit.
‘Faleminderit, Trump’
Në Miami mijëra të tjerë u mblodhën, duke kënduar dhe duke puthur flamurin e Venezuelës. Dikush bërtiti nga turma: "Faleminderit, Trump!" Venezuelianët që jetojnë në Panama festojnë me flamuj kombëtarë venezuelas dhe një maskë që përshkruan Presidentin e SHBA-së Donald Trump, në Panama City. Në Spanjë, shtëpi e rreth 400,000 venezuelianëve, mijëra u mblodhën në Madrid për të festuar.
"Ai është zhdukur, ai është zhdukur!" dhe "Ai ka rënë, ai ka rënë!" bërtitën ata, shumë prej tyre me flamurin venezuelian të varur mbi supe ndërsa përqafoheshin.
"Erdha për të festuar: më në fund po dalim nga kjo diktaturë!" tha Pedro Marcano, 47 vjeç, i cili e ka zemrën të vendosur të kthehet në shtëpi pas 11 vitesh jashtë vendit. E ardhmja e vendit është e pasigurt, me Presidentin Donald Trump që tha të shtunën se Shtetet e Bashkuara do ta drejtojnë Venezuelën derisa të ndodhë një transferim i pushtetit.
Drejtësi hyjnore
Në kryeqytetin e Kolumbisë, i cili pret gati 3 milionë venezuelianë më shumë se çdo vend tjetër parukieri Kevin Zambrano buzëqeshi gjerësisht ndërsa i tha AFP-së se ishte i lumtur, i lumtur, i lumtur, i lumtur që pa shpinën e Maduros.
"Hapi i parë është bërë dhe gjithçka tjetër është një fitore. Faleminderit Donald Trump për ndihmën ndaj Venezuelës", tha ai në vendin e tij të punës në Bogota, pasi kishte lënë vendin e tij të lindjes 10 vjet më parë.
Yeiner Benitez, i cili punon si roje sigurie në kryeqytetin kolumbian, i mbushën sytë me lot ndërsa kujtoi vështirësitë dhe frikën që e shtynë të largohej nga Venezuela në vitin 2022. Gjatë mungesës së tij, xhaxhai i tij vdiq nga ajo që Benitez e quajti një sëmundje e zakonshme për shkak të mungesës së ilaçeve një dukuri e zakonshme në Venezuelën e shkatërruar nga kriza ekonomike.
"Venezuela ka kaluar nëpër një proces shumë të vështirë; këto kanë qenë vite shumë të vështira – vite urie, mjerimi, torture, miq të humbur, miq që u zhdukën", i tha Benitez AFP-së.
Jo të gjithë ishin të kënaqur me atë që e shohin si ndërhyrje të huaja në punët e një vendi sovran. Në Mexico City, dhjetëra njerëz u mblodhën në ambasadën amerikane për të bërë të ditur protestën e tyre, duke valëvitur pankarta me slogane të tilla si "Jo luftës".
