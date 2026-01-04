Lidhja mister, Mateo e pranon – Brikena e mohon, përplasja që pasoi me hyrjen e të dyve në Big Brother

Lidhja misterioze brenda BBVIP 5: Mateo e pranon, Brikena e mohon – përplasja që solli tension pas hyrjes së tyre në shtëpi
Hyrja e Mateos në shtëpinë e Big Brother VIP 5 Albania ndezi menjëherë diskutime dhe dyshime, duke sjellë në qendër të vëmendjes raportin e tij me Brikenën.
Mateo, 28 vjeç nga Elbasani, ish-pjesëmarrës i “Përputhen” dhe personal trainer, u shfaq mbrëmjen e kaluar si një nga banorët e rinj të shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Që në minutat e para, ai nuk ngurroi të komentojë lojën dhe banorët, duke deklaruar se “ka shumë banorë, por pak lojtarë”.
Por deklaratat që pasuan krijuan menjëherë tension. Mateo u shpreh hapur se Brikena ishte vajza që i pëlqente më shumë në shtëpi, duke e cilësuar si “më të bukurën dhe më të sjellshmen”, ndërsa theksoi se aktualisht është “100 për qind single”.
Situata u bë edhe më delikate kur Mateo zgjodhi Brikenën për ta ftuar në “Akuarium”, një veprim që u interpretua si sinjal i qartë interesi. Nga ana e saj, Brikena reagoi me rezervë dhe refuzim, duke sqaruar se nuk dëshironte të ishte pjesë e një situate që, sipas saj, nuk përfaqëson realitetin.
Brikena mohoi çdo lidhje sentimentale me Mateon, duke deklaruar se mes tyre ka pasur vetëm shkëmbim mesazhesh dhe një takim të vetëm jashtë shtëpisë. “Nuk jam aspak dakord me atë që po thuhet. Nuk kemi qenë në një lidhje,” u shpreh ajo.
Nga ana tjetër, Mateo pranoi se kishte deklaruar për produksionin se kishte qenë i lidhur me Brikenën, por këmbënguli se hyrja e tij në Big Brother nuk kishte asnjë lidhje me të. Ai theksoi se ftesën për në reality show e kishte marrë përpara se të dinte se kush do të ishin banorët.
“Fakti që pashë Brikenën brenda ishte surprizë për mua. Nuk kam hyrë këtu për të dhe nuk ka as lojë, as strategji mes nesh,” deklaroi Mateo, duke tentuar të shuajë zërat për një histori të planifikuar.
Pavarësisht sqarimeve, kontradikta mes deklaratave të të dyve ka shtuar dyshimet dhe ka kthyer raportin Mateo–Brikena në një nga temat më të diskutuara të ditës, duke lënë të hapur pyetjen: a është kjo një histori e lënë pezull jashtë shtëpisë, apo një lojë që sapo ka nisur brenda saj?
