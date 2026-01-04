Familja po e kërkonte prej orësh, policia e Dibrës zbardh fatin e një burri të humbur

Familja po e kërkonte, por policia e Dibrës i dha lajmin e zi për burrin e shtëpisë pasi ak humbi jetën në përpjekje dëshpëruese mbijetese teksa përpiqej të kalonte lumin.
Gjithçka nisi mbrëmjen e djeshme, rreth orës 19:00, kur Drejtoria Vendore e Policisë Dibër tha se ishte marrë informacion se shtetasi Xhemal Zhuku, banues në fshatin Fshat, bashkia Klos, kishte humbur kontaktet me familjen e tij.
Pas marrjes së njoftimit, shërbimet e Policisë, në bashkëpunim me familjarët, kanë nisur kërkimet për gjetjen e tij.
Kërkimet rezultuan pa rezultat të mirë sepse mëngjesin e sotëm, në rrjedhën e lumit Mat, në fshatin Fshat, u gjet trupi i pajetë i shtetasit Xhemal Zhuku, 66 vjeç.
Nga veprimet paraprake të kryera, dyshohet se 66-vjeçari, gjatë tentativës për të kaluar lumin, është marrë nga rrjedha e tij dhe për pasojë ka humbur jetën.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po kryen veprimet hetimore për sqarimin e plotë të rrethanave të rastit. /noa.al
