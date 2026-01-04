Ishte larguar nga banesa, gjendet i pajetë 42-vjeçari në Tiranë, ja për çfarë dyshohet

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 04-01-2026, 11:02
TIRANË- Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në fshatin Kodër-Mëzez.
Një 42-vjeçar i cili ishte larguar nga banesa më datë 2.01.2026 është gjetur i pajetë.
Sipas policisë dyshohet se është vetëvarur në një pemë në fshatin Kodër Mëzez.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd