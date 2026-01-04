Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Ishte larguar nga banesa, gjendet i pajetë 42-vjeçari në Tiranë, ja për çfarë dyshohet
Transmetuar më 04-01-2026, 11:02

TIRANË- Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në fshatin Kodër-Mëzez.

Një 42-vjeçar i cili ishte larguar nga banesa më datë 2.01.2026 është gjetur i pajetë.

Sipas policisë dyshohet se është vetëvarur në një pemë në fshatin Kodër Mëzez.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

