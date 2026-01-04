Përplaset për vdekje nga autobusi këmbësori në Tiranë

Shoferi i një autobusi është arrestuar nga Policia e Tiranës. Sipas policisë, 56-vjeçari duke drejtuar autobusin ka përplasur një këmbësor.
Si pasojë ka humbur jetën 46-vjeçari.
“N. H., 56 vjeç, pasi në afërsi të vendit të quajtur “Ura e Peshkatarit” autobusi që drejtonte ka aksidentuar këmbësorin shtetasin Z. I., 46 vjeç, i cili për pasojë ka humbur jetën”, thuhet në njoftimin e policisë.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme.
