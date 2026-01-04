Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Kaos dhe trazira në Iran, shkon në 12 numri i viktimave pas protestave që përfshinë vendin
Transmetuar më 04-01-2026, 10:32

Irani vijon të jetë i përfshirë nga kaosi dhe trazira. Protestat kanë përfshirë vendin, të cilat janë shoqëruar me përplasje të forta mes protestuesve dhe forcave të sigurisë.

Prej rreth 7 ditësh qytetarët vijojnë të protestojnë duke paralizuar të paktën 30 qytete. Grupet e të drejtave të njeriut njoftuan se të paktën katër persona u vranë të shtunën gjatë protestave në Iranin perëndimor.

Numri i viktimave që në nisjeve të protestave ka arritur në 12 përfshirë edhe anëtarë të forcave të sigurisë.

Protestat masive, të nxitura fillimisht nga kostoja e jetesës, filluan më 28 dhjetor në Teheran, ku tregtarët mbyllën dyqanet e tyre në shenjë proteste kundër rënies ekonomike.

