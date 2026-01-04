Paolo Fox: 3 shenjat më me fat sot – Yjet hapin rrugë të reja këtë të diel 4 janar 2026

Dita e sotme sjell sinjale pozitive për disa shenja të zodiakut, duke hapur mundësi konkrete në dashuri, punë dhe vendime personale.
Energjitë planetare favorizojnë qartësinë, intuitën dhe lëvizjet e zgjuara.
Për këto tre shenja, 4 janari shënon një moment për të përfituar dhe për të hedhur hapa të rëndësishëm përpara.
Akrepi
Akrepi është një nga shenjat më të favorizuara të ditës. Pesë planeta në pozicion të mirë dhe Hëna aktive sjellin intuitë të fortë dhe ide që mund të rezultojnë shumë fitimprurëse. Projektet e nisura së fundmi kanë potencial real për sukses, sidomos nëse vepron me maturi dhe pa pritshmëri të tepruara.
Në dashuri, dita favorizon ndjenjat e sinqerta dhe bisedat e thella. Mund të marrësh një sinjal të qartë për një marrëdhënie ose një vendim që e ke shtyrë prej kohësh.
Shigjetari
Shigjetari hyn në një fazë përgatitore shumë pozitive. Edhe pse kulmi vjen pas datës 19 janar, dita e sotme është ideale për planifikim, kontakte dhe vendime strategjike. Yjet mbështesin dashurinë, njohjet dhe projektet që lidhen me të ardhmen, sidomos ato që kanë të bëjnë me verën.
Nëse ke një ide apo dëshirë që kërkon guxim, sot është momenti për ta strukturuar dhe për të hedhur bazat e para.
Peshqit
Peshqit përfitojnë nga një Hënë shumë pozitive që forcon intuitën dhe ndjeshmërinë. Është një ditë e mirë për të menduar për të ardhmen, për të vlerësuar mundësi profesionale dhe për të dalë në pah. Edhe pse rezultatet nuk vijnë menjëherë, sot mund të shfaqet një ide ose kontakt që do të ketë rëndësi të madhe në muajt në vijim.
Në dashuri dhe marrëdhënie, ka më shumë qartësi dhe dëshirë për stabilitet. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
