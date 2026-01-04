‘Good night! Happy New Year!’ Maduro shfaqet i qetë në zyrat e DEA-s! Me pranga në duar përshëndet agjentët amerikanë

SHBA- Pamje të reja janë publikuar teksa Maduro mbërrinë në Nju Jork, pasi u kap nga forcat amerikane gjatë një operacioni të zhvilluar në bazën e tij ushtarake në Karakas. Siç shihet edhe në pamje, Maduro u shoqërua me pranga në duar drejt selisë së Agjencisë Amerikane kundër Drogës (DEA) në Manhattan, ku u dorëzua zyrtarisht autoriteteve federale.
Disa pamje të publikuara në rrjetet sociale e tregojnë liderin venezuelian teksa futet në ambientet e DEA-s i shoqëruar nga dy agjentë. Në video, Maduro shihet i qetë dhe duke buzëqeshur, ndërsa u drejtohet agjentëve që e shoqëronin me përshëndetjen: “Mirëmbrëma, Gëzuar Vitin e Ri”.
Maduro akuzohet për një sërë akuzash: Komplot për narkoterrorizëm, komplot për importimin e kokainës në SHBA, prodhim, shpërndarje dhe posedim i kokainës me qëllim importimi, përdorim dhe posedim armësh të rënda gjatë krimeve të drogës, komplot për përdorimin e armëve të rënda dhe Konfiskim pasurie (forfeiture).
#PATÉTICO. "Happy new year", Nicolás Maduro llegó a las instalaciones de la DEA dándole el Feliz Año a los agentes que lo trasladaron a Nueva York. Ya está en el Brooklyn Detention Center dónde lo van a procesar y a leerle los cargos. pic.twitter.com/qbmW0ZmdlY
— Colombia Oscura (@ColombiaOscura) January 4, 2026
